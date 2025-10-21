KOLJA GOLDSTEIN – First Day Tour

First Day Out Tour 2025

Mysterium des deutschen Gangsta Raps nach mehreren Top Ten Alben und hochkarätigen Features erstmal auf Headliner Tour durch Deutschland, Österreich und der Schweiz

KOLJA GOLDSTEIN zählt aktuell zu den schillerndsten Figuren im deutschen Gangsta-Rap. Der in Augsburg geborenen Rapper vermischt wie kein Anderer Fakten und Fiktion und schafft es so als einer der ganz wenigen mit mit dem eigentlich auserzählten Genre Gangsta-Rap zu begeistern. Seine assoziative Erzählweise ist gespickt mit Insiderwissen aus der Halbwelt und es gelingt ihm mit nur wenigen Lines in seinen Songs starke Bilder und Stimmungen entstehen zu lassen. Dazu viel Druck, klare Artikulation, fetter Bass und atmosphärische Beats. Kein Wunder, dass er sich nach seinen beiden Top Ten Alben „Global“ (2023) und „Interpol“ (2024) und #1 Trendchart-Singles wie „Montparnasse“ oder „NYC 2003“ inzwischen vor Kollabo-Anfragen nicht mehr retten kann. Er hat bereits mit Sido, Capo, Dú Maroc, Mozzik, Silva, Ngee und vielen mehr zusammengearbeitet, ist bei Universal unter Vertrag und damit langsam aber sicher reif für seine erste Headline-Tour.

Auf 13 Shows durch Deutschland, Österreich und Schweiz werden seine Fans ihn auf der „First Day Out Tour 2025“ erstmals live erleben können und vielleicht mehr Einblicke in das Mysterium KOLJA GOLDSTEIN gewinnen können.