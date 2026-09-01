Das Mysterium des deutschen Gangsta Raps mit neuer Musik auf Headliner Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Auftritt in Stuttgart am 10. Oktober 2026 im Kulturquartier.

KOLJA GOLDSTEIN zählt aktuell zu den schillerndsten Figuren im deutschen Gangsta-Rap. Der in Augsburg geborenen Rapper vermischt wie kein Anderer Fakten und Fiktion und schafft es so als einer der ganz wenigen mit mit dem eigentlich auserzählten Genre Gangsta-Rap zu überzeugen und zu begeistern. Seine assoziative Erzählweise ist gespickt mit Insiderwissen aus der Halbwelt und es gelingt ihm mit nur wenigen Lines in seinen Songs starke Bilder und Stimmungen entstehen zu lassen. Dazu viel Druck, klare Artikulation, fetter Bass und atmosphärische Beats. Kein Wunder, dass er sich nach seinen beiden Top Ten Alben „Global“ (2023) und „Interpol“ (2024) und #1 Trendchart- Singles wie „Montparnasse“ oder „NYC 2003“ inzwischen vor Kollabo-Anfragen nicht mehr retten kann. Er hat bereits mit Sido, Capo, Dú Maroc, Mozzik, Silva, Ngee und vielen mehr zusammengearbeitet und ist bei Universal unter Vertrag.

Nach seiner erfolgreichen ersten Headliner Tour 2025 ist KOLJA GOLDSTEIN 2026 mit neuer Musik in Deutschland, Österreich und Schweiz im Rahmen der „Baltic Café Tour“ zu sehen.