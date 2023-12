Kollektiv:Tanzbar // All Stars

Die Bar tanzt wieder in den Kollektiven.

Nach verschiedenen Specials laden wir euch wieder ins kuschlige Atrium des franz.k zu einem ausgelassenen Abend voller Tanz und Freude ein.

Die Plattenteller drehen sich als ob nie etwas gewesen wäre und sorgen für die Stimmung, die ihr so liebt.

So kurz nach Weihnachten wollen wir mit euch ein neues rauschendes Jahr feiern, an dem lang vermisste Freund:innen sich wiedersehen.

Und was wäre da passender, als vier Djs in drei Sets auftreten zu lassen, von denen ihr einige lange nicht mehr gesehen habt? Das unterstreicht den Gemeinsamkeitscharakter dieses Events umso deutlicher.

Viel Potential also, für einen denkenswerten Abend in dieser schwierigen Zeit.

Neben Electro, Techhouse und Techno wird der franz.K Club zu einem kleinen, aber feinen Wohnzimmer, in welchem mensch tanzen, quatschen oder gemütlich im Klappstuhl sitzend dem Nachtleben beiwohnen kann.

Kollektives Tanzen also - für DJs sowie für Gäste gleichermaßen.

Unsere Djs heute:

- Maico

- "Seel"

- Ma&Mo

Gute Laune durch bunte, vielschichtige elektronische Musik - diesem Gedanken eifern die zwei Reutlinger „Ma&Mo“ mittlerweile schon seit 2012 nach. In den vergangenen fünf Jahren gingen ihre überregionalen Gigs von Paris über Berlin bis nach München. Auch das ein oder andere Festival haben sie bereits bespielt - an erster Stelle wäre das "Sea You" Festival in Freiburg zu nennen, doch auch kleinere Feste wie bei dem Soundbad in Lohr am Main oder das Day & Night Festival im Glaspalast Sindelfingen haben sie an Erfahrungen weitergebracht. Ihren Erfolg verdanken die Beiden ihrem individuellen Mix aus groovigem Deep- und antreibenden Techhouse, welchem es dank eingängiger melodischer Passagen nie an Tiefe mangelt.

Facebook: https://www.facebook.com/Ma.und.Mo/

Soundcloud: https://soundcloud.com/ma-und-mo

Seel

"Seel", hauptsächlich bekannt als "Carle" von "Stricke&Carle", ist das melodische Projekt von Dennis. Mit tiefgreifend ausbrechenden und melancholisch angehauchten Tracks möchte Seel den Zuhörer in seine ganz eigene akustische Trance begleiten um ihn oder sie danach mit zugehörigen Drops darin komplett versinken lassen. Dabei ist Tanzen mit der Seele eines der zentralen Ziele seiner Sets.