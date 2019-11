Kollektiv:Tanzbar Female Special

Heute werden euch drei tolle Djanes im franz.K Club einheizen und für Stimmung sorgen.

Djane Catnip ist schon lange Teil unserer Tanzbar. Aber um das Female Special abzurunden, haben wir auch noch Muschi Moped und Naomi eingeladen, denn heute gehört die Bühne allein den Frauen.

Denn wie fast überall im öffentlichen Bereich sind Frauen auch hinter dem DJ-Pult unterrepräsentiert und/oder trauen sich erst gar nicht aufzulegen. Ein ganzes Leben wird Frauen eingeredet, sie seien für die private Sphäre, also die Kinderbetreuung, den Haushalt und das Wohlbefinden des Mannes zuständig. Und dass das natürlich nicht stimmt, ist doch völlig klar und / oder wird jede*r kapieren, wenn er die drei erst mal an den Controllern gehört hat.

Wir wollen mit unserem Female-Special zum einen unsere lokalen Djanes stärken und zum anderen Frauen dazu ermutigen aufzulegen, Musik zu machen, sich nicht zurückzunehmen sondern im Rampenlicht zu stehen. Denn was die Mädels euch auf die Ohren geben, hört ihr auch sonst nirgends...also packt eure Tanzschuhe ein und kommt zum Female Special.

Catnip:

Durch die vielen Eindrücke aus dem Nachtleben, die Magie, die Musik hinterlässt, und die zahlreich durchtanzen Nächte, war für Catnip schnell klar, dass es nicht nur beim Tanzen bleibt. Seither experimentiert sie mit Sounds auf der Suche nach den Passenden: mal groovig, mal treibend, mal mystisch, mal sphärisch, mal dubbig, mal melodiös…

Muschi Moped:

Das Muschi Moped. Viertakter Möhre der etwas günstigeren Sorte, d.h. wenig schalldämpfung, unhandliche Größe, und eigenwillige Handhabung. Weiblich, dynamisch und humorvoll gurkt es als Sammlerin und Finderin gerne durch kurvige und heterogene Landschaften, nimmt sich dabei nicht allzu ernst und versucht sich in telekinetischem Gegenlenken. Deephouse, techhouse, progressive House, Techno, Indie Dance, nudisco Gemisch und alles was sonst noch röhrt.

Naomi:

Treibende Melodien, Groove, jede Menge Bass und viel Liebe zu Technomusik! In der Zelle hat sich Naomi schon öfter an den Decks versucht, und schon nach den ersten Malen gemerkt, dass sie nicht mehr davon weg will! Jedes Mal anders, aber immer mit Spaß und dem Ehrgeiz, ihre ganz persönliche Wahrnehmung von Klängen und Rhythmen in ein Set umzusetzen, dass den anderen und ihr ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Und das ist schließlich dass, warum wir Techno so mögen: sich ein paar Stunden loslassen können, sich in der Musik verlieren und mit einem fetten Grinsen im Gesicht nach Hause zu gehen