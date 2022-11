Kollektiv:Tanzbar

Die Bar tanzt wieder. Draußen ist es kalt , aber unsere Herzen brennen für warme Technobeats und schnelle Klänge. Nach dem fulminaten After-Corona-Start im Oktober wollen wir so weitermachen und laden euch ein in den kuschligen Club des franz.K zu einem ausgelassenen Abend voller Tanz und Freude ein. Die Plattenteller drehen sich als ob nie etwas gewesen ­wäre und sorgen für die Stimmung, die ihr so liebt.

Neben Electro, Techhouse und Techno wird der franz.K Club zu einem kleinen, aber feinen Wohnzimmer, in welchem mensch tanzen, quatschen oder gemütlich im Klappstuhl sitzend dem Nachtleben beiwohnen kann.

Unsere Djs heute:

Audionym

Aroon spielt...

Mücke b2b loina

Kollektives Tanzen also - für DJs sowie für Gäste gleichermaßen.

Als Mitbegründer von "das_elektronische_sofa" und "Tiefengrund"

ist Audionym bereits seit den späten 90ern in der elektronischen Musikszene Tübingens etabliert.

Leidenschaftlich aktiv ist er seit 2008 regelmäßig beim freien Radio Wüste Welle 96,6 MHz mit der Sendung "KdN Radio".

Außerdem veranstaltet und bespielt Audionym als Teil von "Kinder der Nacht" seit 2015 zusammen mit Ingo & Fluffa regelmäßig im Schlachthaus House- und Technoevents, mit Gästen aus der internationalen Szene, wie DJ Stingray, Alienata, Peter van Hoesen, nthng, Tin Man uvm.

Seine Sets sind druckvoll, groovig und je nach Setting und Publikum auch breit gefächert.

Angefangen hat der Vinylliebhaber mit French Disco und Deep House. Inzwischen ist Audiomym stiltechnisch zwischen Bouncehouse, Acid und hypnotischen Techno anzusiedeln, wobei es für Ihn grundsätzlich keine Stilgrenzen gibt, solange es im Herzen und auf der Tanzfläche funktioniert.

liona b2b Mücke

"Musik verbindet Seelen"

Dieses Sprichwort ist den Beiden quasi auf den Leib geschneidert.

Die gemeinsame Leidenschaft für elektronische Musik hat eine Verbindung geschaffen, die aus düsteren Techno-Sounds und melodischen Klängen eine Symbiose schafft, die zum Träumen einlädt und mit treibenden Bässen zum Tanzen animiert.

Diese Mischung aus basslastigen Tracks und episch anmutenden Sounds erzeugt Momente, die den Hörern im Gedächtnis bleiben.