Kollektiv:Tanzbar

Die Tanzbar erstrahlt erneut in elektronischen Klängen! Draußen mag es kalt sein, doch in unseren Herzen lodert die Glut für pulsierende Techhouse-Beats und hypnotische Rhythmen. Nach zahlreichen gut besuchten und unvergesslichen Tanzabenden setzen wir diesen Weg fort und laden euch herzlich ein zu einem mitreißenden Abend voller Tanz und Freude in den gemütlichen Club des franz.K. Die Plattenteller drehen sich, als ob die Zeit stillstünde, und erschaffen genau die Atmosphäre, die ihr so sehr liebt. Seid dabei und taucht ein in eine Nacht voller elektronischer Magie und unvergesslicher Momente!

Neben Electro, Techhouse und Techno wird der franz.K Club zu einem kleinen, aber feinen Wohnzimmer, in welchem mensch tanzen, quatschen oder gemütlich im Klappstuhl sitzend dem Nachtleben beiwohnen kann.

Kollektives Tanzen also - für DJs sowie für Gäste gleichermaßen.

Unsere Djs heute:

- Mary & Chamelio3000 (Haus für Elektrobedarf | Climax | Kowalski)

- StrickStrack

- DJ Zickerman - Dicular Rec.

Chamelio 3000 & Mary von der Therapiegruppe "Haus für Elektrobedarf" haben sich in einem schrillen Musikuniversum gefunden.

Mary begeistert mit ihrer frechen Leidenschaft für elektronische Melodien und ihrer mitreißenden Attitüde,

während Chamelio 3000 mit seinen rebellischen Launen und schmutzigen Beats auf unerklärliche Weise immer wieder

einige Leute auf die Tanzfläche lockt.

Mary

Mary, elektronisches Flygirl und Botschafterin der süßen Sonnenuntergangsklänge, liebt es, perfekte Flows zu kreieren,

um dich mit auf eine wunderschöne Gedankenreise in ihrem flauschigen Raumschiff zu nehmen.

Musikalisch stets getrieben von Rhythmus und Harmonie, beginnt die Reise oft mit Organic Soul Sound,

führt vorbei an einigen spektakulären Dance Vibes und verweilt anschließend im Deep House.

Wie auch immer: Es ist wahre Liebe – oder Sauerstoffmangel.

Chamelio3000

Deepe Beats gepaart mit dem leichten und fließenden Flug durch elektronische Genres.

Chamelio nimmt dich mit auf eine Reise mit seinem Raumschiff.

Chamelio 3000 alias Chamelio Salamander wurde in Süddeutschland als älterer Sohn griechischer Einwanderer geboren, die in den frühen 60er Jahren von Griechenland nach Deutschland zogen. Mit 16 kaufte er sich seine erste Schallplatte und entdeckte sehr schnell seine Liebe zu Funk, Soul und Rap Musik. Beeinflusst von der Breakdance/Hip-Hop-Bewegung der 1980er Jahre und den deutschen Pionieren der elektronischen Musik, entwickelte er seine eigene Handschrift beim Mixen und Teilen von Musik mit der Welt. Aufgewachsen in einem musikorientierten Umfeld und früh in die Chicagoer und Detroiter House-Szene eingedrungen, wurde Chamelio zu einem Mentor für gute elektronische Musik.

Er hostet seine eigene Nacht im CLIMAX INSTITUTES - seit über 25 Jahren eine Club-Institution in Deutschland - bekannt für beste elektronische Musik.

StrickStrack

Seit 2011 sorgt StrickStrack, aka Strecker, für elektronische Vibes, die jede Fete bereichern. Mit einem Sound, der zwischen Deephouse, Techhouse, Progressive Techno und Techno munter hin- und herspringen kann, versetzt er Tanzflächen in einen verträumten Ausnahmezustand. Seine Trackauswahl? Ein fein selektiertes Sammelsurium von sphärischen Melodien, treibenden Beats, und so vielen Details, dass man sich fast verlieren kann. Als Urgestein von Bunte Klänge und connect! hat er schon viel vorstellbares und noch mehr undenkbares erlebt und speist seine Sets aus seinen vielen Erfahrungen unvergesslicher Nächte.