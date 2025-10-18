Kollektiv:Tanzbar

Nach der Sommerpause öffnet der Club im franz.K wieder seine Türen für eine Nacht, die vibriert vor Energie und Sehnsucht.

Draußen wird’s kühler, aber bei uns brennt die Tanzfläche: Mit Neben deepem House und melodischem Techno bringen wir euch zum Tanzen, Schwitzen und Strahlen. Die Plattenteller rotieren wie im Rausch, die Bässe tragen euch durch die Nacht – vertraut, intensiv, magisch. Komm vorbei, tanz mit uns, spür den Beat – eine Nacht voller elektronischer Magie und echter Begegnung erwartet dich!

Neben Electro, Indie, roughen House & Detroit Techno wird der franz.K Club zu einem kleinen, aber feinen Wohnzimmer, in welchem mensch tanzen, quatschen oder gemütlich im Klappstuhl sitzend dem Nachtleben beiwohnen kann. Kollektives Tanzen also - für DJs sowie für Gäste gleichermaßen.

Unsere Djs heute: R.kollektiv (Loina-Mücke-Huzz), Samy Bell (Panopticum, Waldtraut Lichter), Stricke&Carle (connect!)