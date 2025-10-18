Kollektiv:Tanzbar

mit R.kollektiv, Samy Bell, Stricke&Carle

Kulturzentrum franz.K Unter den Linden 23, 72762 Reutlingen

Nach der Sommerpause öffnet der Club im franz.K wieder seine Türen für eine Nacht, die vibriert vor Energie und Sehnsucht.

Draußen wird’s kühler, aber bei uns brennt die Tanzfläche: Mit Neben deepem House und melodischem Techno bringen wir euch zum Tanzen, Schwitzen und Strahlen. Die Plattenteller rotieren wie im Rausch, die Bässe tragen euch durch die Nacht – vertraut, intensiv, magisch. Komm vorbei, tanz mit uns, spür den Beat – eine Nacht voller elektronischer Magie und echter Begegnung erwartet dich!

Neben Electro, Indie, roughen House & Detroit Techno wird der franz.K Club zu einem kleinen, aber feinen Wohnzimmer, in welchem mensch tanzen, quatschen oder gemütlich im Klappstuhl sitzend dem Nachtleben beiwohnen kann. Kollektives Tanzen also - für DJs sowie für Gäste gleichermaßen.

Unsere Djs heute: R.kollektiv (Loina-Mücke-Huzz), Samy Bell (Panopticum, Waldtraut Lichter), Stricke&Carle (connect!)

