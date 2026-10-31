Wintersause mit einem connect! Special.

Die Kollektiv:Tanzbar bekommt Besuch von alten Bekannten: Das connect! kommt wieder zu uns in den franz.K Club und bringt technoide bis progressive Klänge mit. Es heißt also auch dieses Mal wieder: Freund*innen einpacken und ab auf die Tanzfläche. Und weil es draußen inzwischen winterlich kalt ist, heizen wir den gemütlichen Club mit äußerst tanzbarem Sound auf.

Neben Electro, Techhouse und Techno wird der franz.K Club zu einem kleinen, aber feinen Wohnzimmer, in welchem mensch tanzen, quatschen oder gemütlich im Klappstuhl sitzend dem Nachtleben beiwohnen kann. Kollektives Tanzen also - für DJs sowie für Gäste gleichermaßen.

Unsere Djs heute:

Emi (Emma.Ton & connect!)

Various Arts (connect!, Alb ra)

Kurzundknackig (connect!)

Etlantique (connect!)

Visuals: Various Arts

Kurzundknackig - der Name ist Programm. Knackiger Sound von Teacher Daniel Calisse und seinem Padavan "die Kurze" Yvonne. Das Heilbronner Duo kennt sich schon seit 25 Jahren aus der legendären "Alten Giesserei" und bringt seit sieben Jahren das Nachtleben in Schwung. Die musikalische Reise geht von Minimal bis Techno, abhängig von Uhrzeit und Zustand.

Etlantique wurde in der Nähe von Stuttgart geboren und entwickelte schon früh eine Leidenschaft für Musik. Er spielte in verschiedenen Bands und probierte verschiedene Genres aus. Sein Stil änderte sich, als er in der lokalen Rave-Szene elektronische Musik entdeckte, die einen neuen kreativen Fokus auslöste. Mit seinem Hintergrund als Schlagzeuger lässt er organische Rhythmen in seine Tracks einfließen und mischt Melodien mit rhythmischen, treibenden Beats. Sein Sound verschmilzt atmosphärische Elemente mit energiegeladenen Grooves zu einer Musik, die sowohl energiegeladen als auch gefühlvoll ist.

In jedem Set versucht Etlantique eine echte Verbindung zum Publikum herzustellen, seine Liebe zur Musik zu teilen und ein Erlebnis zu schaffen, das sowohl den Geist als auch den Körper anspricht.

Emi:

Wenn sich alle wundern, woher die gute Musik kommt, ist mal wieder Emi am Werk.

Das ist die kleine schwäbische Japanerin, die zwar kaum über den Plattentellerrrand gucken kann, aber dafür um so heftiger einheizt mit heißen Scheiben von groovig deepen bis zu treibendem Tek House, und damit jeden Floor zum Kochen bringt.

Als Musikerkind mußte sie schon früh tragische Opern, virtuose Präludien und langweilige Streichquartette erleiden. In der Jugend rebellierte sie dann mit dreckigem PUNK. Erst mit 34 entdeckte sie Electro für sich, und nach jahrelanger Verweigerung von allem, was nur so aussieht wie ein Instrument, begann sie mit dem Auflegen von Schallplatten.

Ob als Mitveranstalterin der Kulturtage in der Wagenburg, dem connect! oder als aktives Mitglied des freien Radios Wüste Welle, ihr Wirken ist immer eine Bereicherung für die Tübinger Subkultur.

Die von ihr mit initiierten Veranstaltungsreihen „Electrofusion“, „Soundaground“ oder „EMMA.zone“ sowie legendäre Parties in Off-Locations wie dem Kunstamt zeigen, dass man für erstklassige Feierkultur manchmal in der schwäbischen Provinz besser aufgehoben ist als in großen Metropolen.

Auch dort fühlt Emi sich als DJ beheimatet. In München, Stuttgart, Hamburg und Berlin, auch auf Festivals wie die Fusion oder 3000° hat sie das Publikum begeistert und den Dancefloor zum beben gebracht. Aktuell lässt es Emi gemütlicher angehen, legt nur noch auf ausgewählten Veranstaltungen auf und hat umso mehr Spaß daran, allen eine Freude zu bereiten.