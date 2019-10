Kollektiv Turmstrasse im Kowalski -Support Saschko

Der Mythos lautet: Alle elf Minuten verliebt sich ein Raver auf der Turmstraße. Kollektiv Turmstraße hinterlassen klangverliebte Fans auf der ganzen Welt. Von Portland bis Kopenhagen. Rund 280.000 sind es aktuell, zumindest laut Facebook.

Darunter bestimmt einige Ghoster, die wissen wollen, wie man so gut wird – und das auch bleibt. Und das seit vielen Jahren. Kollektiv Turmstraße, Diynamic Premium-Act, stationiert in Hamburg und Berlin, born and raised in Wismar. Dort haben sie schon ihre eigene Gedenktafel.

Dafür muss man normalerweise erst unter der Erde liegen. So ist in Wismar unter dem Straßennamenschild Turmstraße zu lesen: „Gründungsstätte des Musikprojekts „Kollektiv Turmstraße“ von Christian Hilschner und Nico Plagemann“. Zwischenzeitlich dürften KTS wohl die bekanntesten Söhne der Stadt Wismar sein. In ihrer WG in der Turmstraße entstanden um die Jahrtausendwende die ersten Tracks, die das Duo umsonst ins Netz stellte.

Nach 2006 und ihrem ersten großen Open Air Hit „Grillen im Park“ verlief der Aufstieg zum weltweit gebuchten Live-Act wesentlich flotter als DSL anno 2000. Das lag zum einen an ihrem kraftvollen, bei jedem Gig neu improvisierten Live-Set selbst, das immer mehr Menschen in seinen Bann zog, zum anderen konnte die Diynamic-Artist (quasi seit Anfang an bei Solomun im Label-Boot) immer wieder Benchmark-Gassenhauer wie „Luchtoorn“, „Tristesse“, „Sorry I’m Late“ oder aktuell mit der wundervollen „Ribbon Beef EP“ nachlegen. Ganz wundervoll sind auch immer ihre Stippvisiten im Kowalski. Immer ein Hochgenuss. Zum Klangverlieben eben.

