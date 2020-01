Techno ist immer Musik aus der Dose! Nein, ist es nicht!

Das beweisen gleich drei Künstler an diesem Abend: der elektronische Beat, gesteuert von Controllern, ist meist elementar. Aber, dass Melodien und Töne nicht immer nur digital dazu gemixt werden müssen, demonstrieren Trompetendisko und auch Cedric Scheibel mit ihren Live-Sets, die beide Welten kombinieren. Cedric untermalt sein Electro-Set live am E-Piano. Spielt er sonst entweder am Klavier, Flügel oder E-Piano oder legt nachts Techno in Clubs auf, arbeitet er nun an einem neuen Set, das beides vermischt.

Und auch von den Trompetendisko-Jungs spielt Timo sonst in einer "normalen" Band. Die einen kennen ihn daher vielleicht auch eher von Pantasonics. Dass es aber nicht immer nur Ska sein muss und/oder Brass beim Blasinstrument, bewiesen sie nicht nur bei verschiedensten Parties, wie auf der von allen geliebten Fusion oder beim connect! e.V. auf dem Listhof, sondern nun eben auch mal in Reutlingen, bei der Kollektiv-Tanzbar!

Neben Electro, Techhouse und Techno wird der franz.K Club zu einem kleinen, aber feinen Wohnzimmer, in welchem mensch tanzen, quatschen oder gemütlich im Klappstuhl sitzend dem Nachtleben beiwohnen kann. Kollektives Tanzen also - für DJs sowie für Gäste gleichermaßen.

Trompetendisko:

Stell dir vor, du kommst in eine TROMPETENDISKO, das Motto "difference makes the difference" liegt an der Zündschnur und es detonieren gut abgehangene Erwartungshaltungen gelangweilter Gewohnheitstänzer, es flattern die Scheuklappen und knirscht das Brett vorm Köpfchen der Disko-Polizei!

Radikal mundgemachtes Blechgebläse vereint sich mit synthetisch produzierten Bassballaden zu einem stampfend turbo-elektrischen Tanztrieb.

Techno, House und Talking Drums luftdruckvoll liebkost und neu gedeutet.

Schluss mit Stillleben. Trompete? Ndisko!