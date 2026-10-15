Psychedelic Ethio-Jazz meets KrautHop.

Kolonel Djafaar ist eine junge belgische Ethio-Jazz-Band mit einem Hauch von Psychedelic Rock und einem Schuss Afrobeat. Die Band wurde 2016 gegründet und lotet seitdem die Grenzen ihres eigenen Sounds aus! Die aus Antwerpen stammende Band hat sich besonders mit ihren elektrisierenden Live-Auftritten sehr rasch eine Reputation erspielt, die weit über die Landesgrenzen reicht. Nach ihrem vom Unwetter abgebrochenen Konzert beim inter:Komm! Open Air 2025 kommen sie jetzt zu einem kompletten Clubkonzert nach Reutlingen. Freut Euch auf unwiderstehlichen Groove, ansteckende Beats und die Kraft einer Big-Band-Bläsersektion.

Die gängigste Beschreibung des Sounds der Belgier: Er ist eine Mischung aus Ethio-Jazz und Afrobeat. Aber es steckt noch viel mehr in Band mit der beeindruckenden Bläser-Frontline. Äthiopischen Einflüsse zeigen sich in den markanten pentatonischen Tonleitern, nigerianische in der kraftstrotzenden Verwendung der Blasinstrumente. Die Rhythmen wiederum sind eine dichte Mischung aus Yoruba- und Afro-Latin-Stilen, wie man sie von Größen wie Fela Kuti oder Mulatu Astatke kennt.

Doch besonders seit dem Album von 2024, "Getaway", hört man das "Mehr". Die Gitarren- und Synth-Linien zeigen starke Einflüsse aus Psycho-Surf-Rock, man wird an Ennio-Morricone-Spaghetti-Western erinnert, es finden sich Anklänge an Reggae, kubanischen Jazz, westafrikanische Tanzmusik und sogar ein verrückter Jahrmarktswalzer ist dabei. Zu ihren größten Einflüssen zählen Fela Kuti, Mulatu Astatke, The Budos Band, Jungle By Night, Black Flower und viele mehr.

Support: Thier

"Innerhalb der irdischen Lebensformen bilden die Tiere ein eigenes Reich namens Animalia. Innerhalb der überirdischen Musikformen bewegen sich die THIERe wirbelnd, schwebend und bisweilen schreitend durch eine eigene Ursuppe namens Instrumanimal Kraut Hop. Auf ihrer ersten selbstbetitelten EP klingt das schrill wie der Warnruf der Brüllaffen, summend wie die Tanzsprache der Honigbienen und mystisch wie Walgesang. THIERe sind vielzellige Lebensformen, die einen wildklanglichen Stoff- und Energiewechsel betreiben. Sie ruhen auf breiten Bassbeinen, schlagzeugen mit stampfenden Füßen, vibrieren mit ihren schillernden Saiten und trompeten ihren langen Atem hinaus in die weite THIERwelt.“

Mal wieder kniet man in Goldwäschermanier am musikalischen Gewässer, die Pfanne in leichte, gleichmäßige Drehbewegungen versetzt und gelegentlich geschüttelt. Herz, Hirn und Hand sind wohlig gelockert und ohne jede Erwartungsverspannung. Da huschen sie dir urplötzlich in den Sichertrog, die THIERe. Woher sie kommen und wie sie sich ihren Weg durch Schlamm, Sand und Kies zu dir bahnen konnten, bleibt unergründlich – ja geradezu unwahrscheinlich! Und doch sind sie tatsächlich da, strahlen dich an, beginnen zu tönen und verfangen sich wertvoll in Herz und Ohr der Goldsuchergemeinschaft.