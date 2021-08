Koloniale Spuren – Stuttgart und das Linden-Museum

Bauwerke, Denkmäler, Straßennamen – koloniale Spuren damals einflussreicher Menschen, Vereine oder Vorstellungen sind heute noch im Stadtraum präsent.

Betreten Sie mit diesem Wissen das Gebäude des Linden-Museums, betrachten Sie das Portal und diskutieren Sie mit uns über den Umgang mit Denkmälern.

Ins Gespräch vertieft? Werkstattgespräche im Sommer

Die Veranstaltungsreihe mit sechs voneinander unabhängigen Terminen bietet Einblicke in die neuen Präsentationen und Ausstellungen im Linden-Museum. In den LindenLABs werden neue Formen musealer Wissensproduktion, Vermittlung und Präsentation initiiert, diskutiert und erprobt. In der Werkstattausstellung „Schwieriges Erbe“ werden die Verbindungslinien des Museums zu kolonialen Strukturen und deren Auswirkungen bis in die Gegenwart thematisiert.

Ihr Mitwirken ist gefragt, denn nach Einführungen in die Fokusthemen möchten wir gemeinsam diskutieren, Ideen sammeln, Leerstellen aufdecken oder auch kreative Zugangsweisen erproben.

Kosten: EUR 6,- zzgl. Eintritt in die Sonder- und Dauerausstellung

Anmeldung bis 9.9.: Tel. 0711.2022-579 (Di, Mi, Do; Ferien: nur Do)

E-Mail: fuehrung@lindenmuseum.de