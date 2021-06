Koloniale Spuren in der Kinderliteratur

Zweitägige virtuelle Fortbildung für pädagogische Fachkräfte in Kindergärten und Kindertagesstätten und Lehrer*innen an Grundschulen sowie sich in Ausbildung und Studium befindliche angehende Erzieher*innen und Grundschullehrer*innen

Mit Rosalie Möller (Linden-Museum Stuttgart), Julia Schneider und Verena Staack (beide Deutsches Literaturarchiv Marbach), Larry King Bamidele und Katharina Schäfer (beide Bücherpädagogik Stuttgart)

Die hervorgerufenen Vorstellungswelten des „Fremden“ in der Kinderliteratur bieten eine Vielzahl Impulse, sich kritisch mit Bildern und Wörtern auseinander zu setzen, in denen bis heute wirkmächtige koloniale Anschauungen zum Ausdruck kommen. Wie kann ein sensibler Umgang mit den Einflüssen der Kolonialgeschichte im gegenwärtigen und alltäglichen Lese- und Bilderbuchkanon von Kindergruppen (4 bis 10 Jahre) gelingen?

Anhand von Bildmaterial aus den Sammlungen des Linden-Museums, verschiedenen Ausgaben von Michael Endes Kinderbuchklassiker "Jim Knopf" sowie Kinderbriefen an Michael Ende aus seinem Nachlass im Deutschen Literaturarchiv werden wir diskutieren, wie Kinder damit umgehen und welche Wahrnehmungen, Bilder und Begriffe für sie prägend sind. Dies bildet den Ausgangspunkt für einen aktiven Austausch über Erfahrungen im Arbeitsalltag und mögliche Handlungsstrategien im Umgang mit rassistischer Sprache und Bildsprache.

Im Rahmen der beiden Workshops bieten wir virtuelle Führungen durch die Werkstattausstellung „Schwieriges Erbe. Linden-Museum und Württemberg im Kolonialismus“ (bis 8. Mai 2022 im Linden-Museum) und durch die Open-Space-Ausstellung „Narrating Africa“ (bis 21. September 2021 im Literaturmuseum der Moderne) an.

Die Fortbildung findet coronabedingt virtuell über Zoom statt. Da wir mit Ihnen ins Gespräch kommen und auch in kleineren Arbeitsgruppen diskutieren werden, sind Audio- und Videozugang Voraussetzung. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen begrenzt.

Die Fortbildung ist zweitägig, beide Termine bauen aufeinander auf:

Mo. 5. Juli, 15.30 bis 18 Uhr

Mo. 12. Juli, 15.30 bis 18 Uhr