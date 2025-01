Kolping Bildung: Tag der offenen Tür

In einer sich wandelnden Gesellschaft ist Bildung Kernkompetenz und Schlüsselqualifikation. Bildung öffnet Türen. Buchstäblich. Seit mehr als dreißig Jahren leistet die Kolping Bildung Heilbronn-Franken ihren Beitrag zu dieser Entwicklung. An inzwischen fünf Standorten in der Innenstadt Heilbronns finden über 800 Schülerinnen und Schüler Möglichkeiten, um zu einem höheren Bildungsabschluss zu gelangen oder Aus- und Weiterbildungen zu durchlaufen. Am Freitag, den 7. Februar 2025 öffnet die Kolping Bildung Heilbronn-Franken an allen Standorten ihre Türen. Den Auftakt macht im Hauptgebäude in der Bahnhofstraße 8 um 16.00 Uhr ein Elternvortrag – auch für Schülerinnen und Schüler – welcher über „Bildungswege nach dem Mittleren Bildungsabschluss“ informiert. Zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr präsentieren sich alle Standorte und Schulen.