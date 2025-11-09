Kolpingtheater Oedheim: "Einer flog über das Kuckucksnest"

Um nicht im Gefängnis zu landen, lässt sich der lebenslustige Draufgänger McMurphy in eine Nervenheilanstalt einweisen.

Dort führt die Stationsschwester Ratched ein menschenverachtendes Regiment – die Patienten vegetieren in Angst und Verzweiflung vor sich hin. Doch McMurphy erklärt dem grausamen System den Krieg …

Der Film Einer flog übers Kuckucksnest des tschechischen Regisseurs Miloš Forman basierte auf dem Roman von Ken Kesey und dem Theaterstück von Dale Wasserman. 1975 war er eine weltweite Sensation und galt als einer der wichtigsten Filme des New Hollywood. Er gewann fünf Oscars: Bester Film, Beste Regie, Bestes adaptiertes Drehbuch, Bester Hauptdarsteller und Beste Hauptdarstellerin.

"Einer flog über das Kuckucksnest“ stellt unter anderem die Frage, wer eigentlich das Recht hat, über andere zu bestimmen, und warum. Eine Frage, die gerade heute wieder von hoher Aktualität ist.