„Altwerden ist nichts für Feiglinge“

Komödie am Altstadtmarkt Braunschweig | Inszenierung: Manon Straché

In einer Inszenierung von Manon Straché entführt die Komödie des französischen Autors Éric Buffonas ins sommerliche Paris. Éric Buffon ist mit dieser neuen französischen Komödie ein kleines Juwel der Unterhaltungskunst gelungen, in der es nicht nur um die späte Liebe geht, sondern auch darum, dass das Leben bis zum letzten Atemzug abenteuerlich und abwechslungsreich sein kann. In den Hauptrollen: Gaby Blum, Ulli Kinalzik und Florian Battermann.