Komödie: „Ein Tannenbaum für alle“

Weihnachtskomödie von Florian Battermann

Nach Motiven von Charles Dickens

Mit Petra Nadolny, Dustin Semmelrogge, Werner H. Schuster und Gaby Blum

- Komödie am Altstadtmarkt -

Inhalt

Im Mittelpunkt dieser neuen Weihnachtsgeschichte steht die hartherzige Tannenbaumverkäuferin Hilde Knauser, die sich nach dem Tod ihres Mannes zum Workaholic entwickelt hat. Ihr ganzer Lebensinhalt dreht sich ausschließlich darum, so viele Bäume wie möglich zu verkaufen und einen großen Reibach zu machen, sodass für Freunde, Freizeit und Familie keine Zeit mehr bleibt… und dann ist da jedes Jahr auch noch das lästige Weihnachtsfest, was für Hilde bedeutet, dass ihre Verkaufssaison vorbei ist. Deshalb hasst sie die Feiertage!

Die Menschen in ihrer Nähe, allen voran der erwachsene Sohn Michael, haben längst resigniert, und auch ihr alter Geschäftspartner Friedel Raffke schafft es zunächst nicht, Hildes kaltes Herz zu erweichen, bis es zu einem magischen Treffen am Tannenbaum-stand kommt. Die Begegnung mit einer alten Rentnerin führt bei Hilde Knauser schließlich dazu, dass ihr Augen und Herz geöffnet werden und sie erkennt, worauf es im Leben wirklich ankommt… wird Weihnachten für Hilde und ihre Familie in letzter Minute doch noch ein wahres Fest der Menschlichkeit und Nächstenliebe?