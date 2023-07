Komödie "Dui do on de Sell"

Der Name ist Programm. Doch verbirgt sich hinter dem Titel noch viel mehr, als man erahnt. Denn die Jahre des Wechsels sind für Mann und Frau gleichermaßen spannend.

Wenn Dui do on de Sell, alias Petra Binder und Doris Reichenauer ihre ungeschminkten Alltagsgeschichten auf die Bühne bringen, toben Frauen und Männer im Publikum gleichermaßen und lachen aus vollem Herzen. Nicht zuletzt, weil sich doch ein jeder oft schonungslos selbst erkennt.

Wer wissen will, was man gerade rund um die Lebensmitte so wechseln kann, wie man trotz Speckmäntele den Marktwert hält, sich im Web 2.0 den ultimativen „Holzfällertyp“ angelt und beispielsweise mit George Clooney einschläft, sollte dieses Programm auf keinen Fall verpassen.

Ihr Programm „Wir feiern die Wechseljahre“ präsentieren die beliebten Kabarett-Stars aus dem Ländle mit einer gnadenlosen Kombination aus messerscharfer Ironie, knochentrockenem Humor und ihrer liebenswerten Art. Vor allem aber so authentisch, dass man vergisst, dass man im Theater sitzt.