Komödie "Eine geniale Idee"

Mit „EINE GENIALE IDEE“ hatte Sébastien Castro die geniale Idee, einen Schauspieler gleich drei Doppelgänger auf einmal spielen zu lassen, und mit dem Einsatz eines Doubles und einer raffinierten Bühne die Illusion perfekt zu machen.

Arnaud führt seit sieben Jahren eine glückliche Beziehung. Doch eines Tages scheint es zwischen seiner Liebsten und einem Immobilienmakler gefunkt zu haben. Da kommt Arnaud ein glücklicher Zufall gerade recht: Er trifft in der Bahn auf das perfekte Ebenbild eben jenes Maklers.

Der Doppelgänger wird vom Fleck weg engagiert. Arnauds Plan scheint idiotensicher: Er bittet den Doppelgänger, sich als jener Immobilienmakler auszugeben und sich unmöglich aufzuführen, damit seine Liebste die Lust an einem möglichen Seitensprung verliert – eigentlich eine geniale Idee.

Es sei denn… der falsche Makler steht plötzlich dem Original gegenüber! Und wenn dann auch noch ein Zwillingsbruder auf der Bildfläche auftaucht, ist das Chaos perfekt. Drei Doppelgänger an einem Abend stellen selbst die genialste Idee auf eine harte Probe!

Regie: Kristof Stößel

Mit Franziska Traub, Claudia van Veen, Florian Battermann und Fabian Goedecke