Komödie von Ingrid Lausund: Bin nebenan

In der Tragikomödie in sieben Monologen, multipel persönlich gespielt von Christine Garbe, treffen Wellnessmomente auf Panikattacken, lustvolle Fantasien auf internalisierten Rassismus und Plüschzebras auf das löchrige soziale Netz unserer Gesellschaft.

Menschen von nebenan offenbaren ihre Ängste und kämpfen um ihre Würde; sie entlarven Denkmuster und legen Gefühle frei in einer Welt, in der alle neben sich zu stehen scheinen im erbitterten Streben nach Status und Individualität. Ein abgründig packender Theaterabend, in dem die pure Absurdität des Daseins das Publikum zum Staunen, Lachen und Erkennen verführt.

Ingrid Lausund ist erfolgreiche Theaterautorin und Regisseurin. Unter dem Pseudonym Mizzi Meyer ist sie als Drehbuchautorin tätig und schrieb u.a. die Bücher zu „Der Tatortreiniger“.

Produktion & Spiel Christine Garbe Regie Georg Büttel