Kombi-Führung Kunst und Literatur

In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich das Literaturmuseum Sophie La Roche im ehemals königlich württembergischen Forstgefängnis und die Sammlung Zander im Stadionschen Schloss Bönnigheim. Die Kombi-führung beginnt um 14 Uhr im Schloss. Cynthia Thumm führt durch die Höhepunkte des Kunstmuesums. Nach einer kurzen Pause mit Sekt oder Wein in der Vinothek vis-á-vis, übernimmt Charlotte Nerl-Steckelberg über das Leben und Wirken der Bestsellerautorin Sophie von La Roche im 18. Jahrhundert. Eintritt und Führung in beiden Museen: 9,- Euro (inkl. Getränk).