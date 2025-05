Komm erst mal richtig an - Gestaltung von Schwangerschaft und Stillzeit mit natürlichen Heilmitteln

Vortrag von Ulla Boehm - Anmeldung erforderlich

Beschreibung

Die besondere Zeit der Schwangerschaft und der nachfolgenden Stillzeit stellt für eine Frau einen großen Einschnitt dar. Der weibliche Körper richtet sich neu ein und aus, eine Familie wächst und ein Kind bereichert das Paar. In dieser Phase können verschiedenste Beschwerden das Glücksgefühl trüben. Mit natürlichen Mitteln aus Aromatherapie und Heilpflanzenkunde kann man das Paar und das Kind gut unterstützen, auch in der Stillzeit. In einem Vortrag in ungezwungener Atmosphäre werden verschiedene natürliche Heilmittel und Unterstützungsmöglichkeiten aus dem Bereich der Hausmittel vorgestellt und besprochen. Nach dem Vortrag bleibt genügend Zeit für alle Ihre Fragen.Zur Veranstaltung können Sie gerne Ihre Säuglinge mitbringen.