Komm mit ins Paradies - Apfelfest

Seien Sie unbesorgt! Dieser Einladung ins Paradies dürfen Sie getrost folgen. Es geht nicht um den Baum der Erkenntnis und auch nicht um Sünde – außer in Form von sündhaft leckeren Naschereien und interessanten Fakten über Äpfel, Birnen und anderes Gemüse in der Kunst. Beim Apfelfest im Rahmen der Ausstellung im Museum Würth warten kulinarische Genüsse aller Art auf Sie. Von leckeren Äpfeln und Birnen in ihrer reinen Form über Kuchen und Hochprozentiges gibt es allerlei rund um die süßen Früchte zu entdecken.

Ihren Wissenshunger können Sie in unterhaltsamen Themenführungen durch die Ausstellung und in kurzweiligen Vorträgen stillen. Kinder und Jugendliche werden beim Insektenhotelbau und Jutebeutel-Bedrucken aktiv. Für den musikalischen Schwung sorgt die Würth Band mit einem Repertoire von Swing und Jazz über Blues bis hin zu Rock und Pop.

Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung unter museum@wuerth.com wird gebeten.