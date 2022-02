Mit der Improvisation als Werkzeug und Mittel gestalten wir uns gemeinsam einen Raum, in welchem wir grandios scheitern dürfen und wollen.

Das Scheitern wird in unserer Gesellschaft als etwas sehr Negatives beschrieben. Man sollte das Scheitern, egal woran, auf alle Fälle vermeiden. Denn Scheitern bedeutet seine Ziele nicht zu erreichen. Aber was passiert, wenn genau das das Ziel ist? Mit der Improvisation als Werkzeug und Mittel gestalten wir uns gemeinsam einen Raum, in welchem wir grandios scheitern dürfen und wollen. So richtig mit Konfetti, Applaus und „Zugabe“ Rufen aus dem Publikum. Komm mit, wir feiern das Scheitern!