Komm (wieder) in deine (ureigene) Kraft Aktives Selbst- und Gesundheitsmanagement Grundlagenseminar

Für alle, die mit mehr Kraft, Freude und Leichtigkeit durchs Leben gehen möchten.

Inhalt: Themen sind u. a.: Die Säulen der Gesundheit, hinderliche und förderliche Routinen erkennen und an die persönlichen Lebensverhältnisse anpassen, Krafträuber durch Kraftgeber im Alltag ersetzen, eigene Zielklarheit und Fokussierung

Erhalte neue Impulse, übe, reflektiere und erlebe Aha-Effekte

Für dieses Seminar ist psychische Gesundheit Voraussetzung! Des Weiteren sollte die Bereitschaft zur aktiven Mitgestaltung des eigenen Prozesses mitgebracht werden sowie die Freude und Neugier am lebendigen lebenslangen Lernen.

Ziel: Aktives Selbst- und Gesundheitsmanagement kennen lernen und anwenden

Methoden: Vortrag, Reflexion und Innenschau, Partnerarbeit, Gruppenarbeit, Körperübungen