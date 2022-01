Komm, wir wollen uns näher verbergen …

Durch alle Epochen hindurch haben Frauen sich nicht abhalten lassen, in die Sphäre von Dichtung und Literatur einzutauchen. Gehen Sie mit – an verschiedene Orte: Hören Sie und sprechen Sie mit, über das, was (nicht nur) Frauen bewegt hat.

Im Laufe eines Jahres laden die Kooperationspartner*innen in acht Modulen ein zu Einblicken und Austausch über oftmals unterrepräsentierte Texte von Lyrikerinnen – kurz: zu erfüllten Abenden bei einem Glas Saft oder Wein inklusive. Nach fünf Modulen in der ersten Jahreshälfte folgt im Herbst Teil 2. Abgerundet wird die Reihe, deren Module auch einzeln buchbar sind, mit einem lyrischen Gastmahl 2023. Herzliche Einladung an Frauen und Männer!

Eine Kooperationsveranstaltung der keb HN.