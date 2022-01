"Komm zu mir, sagte die Welt"

Wintergedichte für jede Jahreszeit von Louise Glück

Ausgewählt, übersetzt und in Klang gegossen von Günter Sopper

Louise Glück, Nobelpreisträgerin für Lyrik 2020, behandelt in ihren zahlreichen Gedichtbänden allgemeinmenschliche Themen, indem sie autobiographische Erlebnisse schildert, die sie aber oft durch die Sichtweise von mythologischen und historischen Figuren ins Universale hebt. Sie ist eine Meisterin lyrischer Stimmen, die in ihren Gedichten zum Sprechen kommen, ob das nun das Schneeglöckchen ist oder der Frühlingsschnee. In diesem Programm werden Gedichte aus sechs ihrer Gedichtbände miteinander verbunden, von denen bis jetzt nur drei in deutscher Übersetzung erschienen sind. Der Winter ist mit der Zeit davor und danach eine Metapher für den Übergang zwischen zwei Lebensphasen und für materielle und spirituelle Transformation.

Der Komponist, Dichter und Rezitator Günter Sopper, bekannt als Erfinder und Moderator der „Melange am Mittwoch“ im Vorstadttheater, spielt dabei am Klavier eigens dafür komponierte Zwischenmusik.

