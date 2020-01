Kommissar Gordon & Buffy

Für Kommissar Gordon ist der Fall klar: Der Fuchs war’s. Der Fuchs hat den Nussvorrat des Eichhörnchens stibitzt. Aber fressen Füchse wirklich Nüsse? Gordon ist das egal. Der Fuchs muss es einfach gewesen sein. Wer denn sonst? Doch so einfach ist es nicht. Und dann lernt Gordon eine kleine, einsame Maus kennen. Weil die Maus weder ein Zuhause noch einen Namen hat, nennt Gordon sie kurzerhand Buffy und nimmt sie bei sich in der kleinen Polizeistation auf. Dort gibt es Kekse für jede Tageszeit. Und wenn Buffy nachts im Dunkeln Angst hat, dann macht Gordon ihr auch ein Licht an und schläft im Bett neben ihr, damit sie nicht alleine ist. Schnell wird Buffy zur Assistentin von Gordon. Und natürlich lernt sie als erstes, wie gefährlich und gemein der Fuchs ist. Gordon trainiert Buffy, so gut er kann. Denn Buffy soll seine Nachfolgerin werden, weil er schon alt und müde ist und sich bald in den Ruhestand verabschieden möchte. So übernimmt bald Buffy die Ermittlungen. Bis ein neuer Fall sie überfordert. Zwei Hasenkinder sind verschwunden. War es wieder der Fuchs? Nun braucht Buffy noch einmal Gordons Hilfe.

Im sanft eingeschneiten Wald beginnt dieser wunderbare schwedische Zeichentrickfilm nach den Büchern von Ulf Nilsson – und erzählt die warmherzige Geschichte von der alten Kröte Gordon und der Maus Buffy. Natürlich glauben auch wir am Anfang, dass der Fuchs der Bösewicht ist. Aber dann führt uns der Film vor, dass man Vorurteilen nicht unbedingt Glauben schenken sollte. Bald müssen sich auch Gordon und Buffy eingestehen, dass sie wohl ein bisschen zu gemein waren mit ihren unbegründeten Verdächtigungen und dass jeder eine Chance verdient.