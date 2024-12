Zwei "Handlungsreisende in Sachen Clownerie" sind in einer Hotelbar gestrandet. Zu ihrem "inneren Clown" haben sie den Kontakt verloren. Ihnen bleibt nichts anderes übrig - in dieser Nacht, die etwas aus der Zeit gefallen ist - hier die Zeit totzuschlagen und sich vorsichtig kennen zu lernen.