Kommt zusammen! Release Party

× Erweitern Science Notes Flyer-Science Notes Release Party!

Das Science Notes Magazin feiert seine vierte Ausgabe. In der Wohnzimmer-Bar in der Tübinger Mühlstraße stellen die RedakteurInnen ihr Magazin vor und ihr Konzept, Wissenschaft in spannende Geschichten und frische Designs zu verpacken. Unter anderem berichtet Autor Marius Münstermann von seiner Recherche über die Thunfischmafia vor der Küste Gabuns, Bernd Eberhart ergründet die Motive eines Fight-Club-Kämpfers und Lissi Pörnbacher verrät Rezepte zur Medikamentierung von Einsamkeit.

"Kommt zusammen - ein Heft über Verbindungen & Kollisionen" lautet der Titel der vierten Science-Notes-Ausgabe. Getreu diesem Motto laden wir herzlich ein: Kommt zusammen am 24. Oktober um 19:30 im Ribingurumu (aka Wohnzimmer) in Tübingen, Mühlstraße 20.