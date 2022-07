Komoot - die ultimative App zur Tourenplanung

Sie sind in Ihrer Freizeit gerne draußen unterwegs? Sie planen kleinere oder größere Strecken für eine Wanderung oder eine Tour mit dem Rad? Hier bietet Komoot eine komfortable Hilfestellung. Sie lernen die Grundlagen für die Touren- und Streckenplanung, Lesen der Oberflächenbeschaffenheit und von Höhenprofilen, Import von fertigen gpx -Dateien, Auffinden von Highlights, Nutzung von on- und offline Karten und mehr. Während des Kurses lernen Sie die Planung am PC sowie am Smartphone kennen, ebenso die Umsetzung der Navigation mit Hilfe des Smartphones.

Voraussetzung: Computer-Grundkenntnisse

Raum 07

Kosten: ca. 24,50 €