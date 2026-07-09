Kompaktkurs Einradfahren

Habt ihr das nicht auch schon bewundert? Sich geschickt und koordinativ bewegen ist nicht nur eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung, sondern auch eine hervorragende Möglichkeit euer Gleichgewicht, Reaktion und Rhythmusgefühl zu verbessern.

Alle Bereiche sind im Kindesalter am besten trainierbar. Was in

jungen Jahren angeeignet wird, bildet die Grundlage einer guten

sensomotorischen Lernfähigkeit bis ins hohe Alter.

Also versucht es doch einmal selbst. Vorwärts fahren, rückwärts

fahren, springen, pendeln, einen vorgegebenen Parcours bewältigen, paarweise an der Hand, oder andere Kombinationen wollen wir nach entsprechenden Leistungsstand probieren. Für die Anfänger gibt es einen Übungsparcour.

Dies ist eine 3-Tagesveranstaltung.

2 Tage sind auch möglich.