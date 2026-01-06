Kompaktprogramm „Intersektorale Governance im Bereich der Künstlichen Intelligenz“

Bildungscampus Gebäude 13 Bildungscampus 13, 74076 Heilbronn

Kompakt, praxisnah, intersektoral. Die Kompaktprogramme der ISoG BW bringen Fach- und Führungskräfte aus Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammen.

In kurzer, intensiver Form vermitteln sie wissenschaftliche Grundlagen, erproben Methoden und ermöglichen die direkte Arbeit an eigenen Praxisfällen zu einem spezifischen Thema. So entstehen neue Perspektiven, konkrete Lösungen – und tragfähige Netzwerke über Sektorengrenzen hinweg.

Weitere Infos auf Link zum Event

