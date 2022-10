Kompetent gegen rechte Sprüche!

Was tun gegen abwertende Parolen im Alltag? Das Handlungs- und Argumentationstraining informiert über und sensibilisiert für menschenverachtende Einstellungen, Diskriminierung und ungleiche Chancen in der Gesellschaft. Das Training vermittelt Strategien für zivilcouragiertes Verhalten in der Konfrontation mit rechten Parolen und Vorurteilen und bietet Raum, um diese Strategien einzuüben.

In spielerischen Modellsituationen wird die eigene Reaktions- und Argumentationsfähigkeit ausgebaut. Menschenverachtende Äußerungen, politische (Pseudo-)Erklärungen und populistische Sprüche werden auf ihre emotionale Basis, ihre Wirkung und ihre inhaltliche Bezugnahme überprüft. Eigene Überzeugungen und Stärken werden für die Argumentation nutzbar gemacht.

Die lnhalte sind in drei Modulen organisiert:

* Diskriminierung & Vorurteile — was hat das mit mir zu tun?

* Menschenverachtende Einstellungen — Ein Phänomen der Extreme?

* Was tun? Handlungs- und Argumentationstraining

Das Training richtet sich an Multiplikator*innen der Jugend- und Bildungsarbeit, an Menschen, die mit Geflüchteten arbeiten, Mitarbeitende der öffentlichen Verwaltung und andere lnteressierte. Rollenspiele, interaktive Workshop-Elemente und Vortragseinheiten wechseln sich ab.

Anmeldung erforderlich, Teilnahme kostenlos.

Der Kurs wird online mit der Videoplattform Zoom durchgeführt. Die Zugangsdaten gehen den Teilnehmenden im Vorfeld zu.

Kooperation mit den Volkshochschulen Reutlingen, Rottenburg, Karlsruhe und Bretten. Organisierende Volkshochschule ist die VHS Winnenden.