Grillmaster Flash & The Jungs

„Optimistisch wie ein Kind, schaut mich an wo ich jetzt bin!“ Mich mit einem Pressetext für das neue GRILLMASTER FLASH Album zu beauftragen, ist gleichsam wunderbar und gemein:

Vor nicht einmal einem Jahr saß ich weinend vor dem Laptop und schaute mir GRILLIS Online-Performance im Club 100 in Bremen an. „Das ist echt der Wahnsinn, Grilli!“ sagte ich in Richtung Bildschirm, „Aber du gehörst halt auf eine richtige Bühne und davor muss ein Publikum stehen.“ und dann machte ich mir noch ein Bier auf und sang mit.

Das zu meiner persönlichen Befangenheit in der Causa GRILLMASTER FLASH.

Bürgerlich heißt der Christian Wesemann, kommt aus Bremen-Nord (woraus er mir gegenüber nie einen Hehl gemacht hat, ganz im Gegenteil) und seine Jeanskutte riecht so wie seine Musik klingt. GRILLMASTER FLASH (seinen Künstlernamen kann man sich nicht aussuchen, jede*r weiß das!) war sich in den letzten Jahren nie zu schade, Kilometerweite Strecken zu fahren, nur um nachher in einem porösen Jugendhaus vor 15 Altpunks zu spielen. Er selbst ist ja irgendwie auch so eine Art poröses Jugendhaus und dieser Geist von unbändiger Energie, vom klebrigen Fußboden nach dem Undergroundkonzert, stinkig-miefigen Backstageräumen, zugekrakelt mit Edding und vollgeklebt mit Bandstickern - all das ist GRILLMASTER FLASH. Er ist das personifizierte Anstoßen mit dem Stadionbecher, die eiernde 80er Rockplatte auf dem Vintage-Plattenspieler im Wohnzimmer vom Kleinstadthaus und er ist der sehnsüchtig-klingende, stehende Akkord, den man liebt und von dem man nicht genug bekommen kann. Wo andere versuchen, einen Tribut und eine Huldigung an ihre Lieblingsmusik zu kreieren und dann am Ende leider nur eine halblebige Persiflage aus den Amps röchelt, genau da tankt sich GRILLI bereits seit Jahren auf einem frisierten Mofa an allen durch Cleverness und Liebe vorbei und zeigt, dass Emotionen und Überzeugung vor Skills stehen. Es geht ihm dabei offenkundig nicht nur um seine Beziehung zur Musik selbst, sondern zum ganzen Rahmenprogramm vom Produzieren bis hin zur optischen Erscheinung, dem Herauspicken der wichtigsten und abgefahrensten Momente der Geschichte der Rockmusik in den letzten hundert Jahren.