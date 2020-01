Komponistinnen: Film-Matinée

Der Dokumentarfilm „Komponistinnen“ wurde von Kyra Steckeweh 2018 gemeinsam mit dem Filmemacher Tim van Beveren realisiert.

Quer durch Europa haben sie sich auf die Spurensuche gemacht und geben Einblick in das Leben und Schaffen von Mel Bonis, Lili Boulanger, Fanny Hensel und Emilie Mayer.

In Interviews mit Expert*innen geht es sowohl um historische als auch aktuelle Fragestellungen: Mit welchen Widerständen hatten Komponistinnen im 19. Jahrhundert zu kämpfen?

Warum werden so selten Werke von Frauen in Konzerten der klassischen Musik gespielt? Ist das überhaupt noch zeitgemäß?

2018 wurde der Film „Komponistinnen“ beim „3rd Alive Doc International Documentary Film Festival“ in Los Angeles (USA) als „Best Documentary about Women“ ausgezeichnet, 2019 als „Best Documentary“ beim „10th World Music and Independent Film Festival“ in Washington D.C. (USA).