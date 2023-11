„Ich möchte, dass Frauen sich großen und schwierigen Aufgaben zuwenden. Sie sollen nicht dauernd an der Küste herumlungern, aus Angst davor, in See zu stechen.

Ich habe weder Angst noch bin ich hilfsbedürftig; auf meine Art bin ich eine Entdeckerin, die fest an die Vorteile dieser Pionierarbeit glaubt.“ – diese kämpferischen Worte verdanken wir Ethel Smyth, einer beeindruckenden Engländerin, die nicht nur großartige Werke komponierte, sondern sich zeitlebens kompromisslos für Frauenrechte einsetzte, selbst wenn sie dafür 1912 ins Gefängnis geworfen wurde.

Auch die beiden anderen Komponistinnen des Abends hatten es nicht leicht – zu groß waren die Steine, die man komponierenden Frauen um 1900 in den Weg legte.

Daher ist es mehr als überfällig, dass das Heilbronner Sinfonie Orchester einen ganzen Konzertabend lang Komponistinnen in den Mittelpunkt stellt – nicht, weil sie Frauen waren, sondern weil ihre Musik so unerhört gut ist und leider immer noch so unbekannt.

Ethel Smyths Serenade (ein relativ frühes Werk von 1890) wurde von Brahms und Tschaikowsky gleichermaßen geschätzt, und Germaine Tailleferre war neben Poulenc, Milhaud und anderen Mitglied einer der bedeutendsten französischen Komponistenvereinigungen ihrer Zeit, der „Group des Six“. Ihre „Ballade“ von 1922 fasziniert als funkelndes, virtuoses Klavierjuwel irgendwo zwischen Ravel und Gershwin, und wir freuen uns, dass wir mit Anna Zassimova eine Pianistin zu Gast haben, die den Ton dieser Musik bestens trifft. Amy Beachs „Gälische“ Sinfonie, komponiert 1894-1896, ist die erste amerikanische Sinfonie, die eine Frau komponiert hat, und in ihrer Mischung aus großartiger Sinfonik Brahmsscher Prägung und folkloris.

KOMPONISTINNEN

Ethel Smyth

Serenade in D

Germaine Tailleferre

Ballade für Klavier und Orchester

Amy Beach

Sinfonie e-Moll op. 32 „Gaelic Symphony“