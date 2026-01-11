»Die Verrückten werden mehr, die Therapeuten werden knapp, und bald geht uns auch noch das Konfetti aus… Spenden Sie Konfetti, Scherzartikel und alles, woraus sich gute Laune machen lässt. Ein Lachsack kostet nur fünf Euro und bringt so viel Heiterkeit. Helfen Sie jetzt, dann helfen Sie doppelt. Spenden Sie Konfetti!

Zeigen Sie immer das Unwesentliche, das Uneigentliche, das Unwichtige. Das Andere, Wichtige, passiert verborgen. Sie lenken die Aufmerksamkeit zur richtigen Zeit an den falschen Ort. Und das ist schon alles.«

Ingrid Lausund greift mit ihren fünf archetypischen Protagonisten in die Trickkiste, wirft Konfetti als Nebelbomben und entlarvt den ganzen faulen Zauber, mit dem nicht nur populistische Staatschefs der finstersten Couleur unverhohlen von den wirklichen Problemen ablenken und Konfusion stiften.

»Konfetti!« ist ein brachial-amüsantes Lehrstück zur Stunde, im rasant heraufdämmernden globalen Zeitalter der Gegenaufklärung!