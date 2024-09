Konflikte auf den Tisch statt unter den Teppich - Workshop in zwei Teilen

In unserem zweiteiligen Workshop schaffen wir gemeinsam Grundlagen für klare und transparente Kommunikation und gehen Schritte, um Konflikte konstruktiv anzugehen. Praxisbeispiele, theoretische Inputs, Übungen und Werkzeuge unterstützen Sie, Ihre Wahrnehmung zu schulen und dem Thema „Konflikte“ gelassener entgegenzutreten.

Inhalte des Workshops:

Typische Konflikthemen und „heiße Eisen“ in Vereinen und Organisationen

Wahrnehmungsübungen und Reflexion über das eigene Konfliktverhalten

Theorie-Input zu Wahrnehmung und Kommunikation

Reflexion über den eigenen Verein

Praktische Übungen, um Konfliktthemen anzusprechen und anzugehen

Termine:

Montag, 07. Oktober 2024, 18.30 – 20.30 Uhr

Montag, 21. Oktober 2024, 18.30 – 20.30 Uhr

Anmeldung:

bis Mittwoch, 02. Oktober 2024 bei der Stadtverwaltung Rottenburg a.N. Telefon: 07472 / 165-544 oder per E-Mail an buergerengagement@rottenburg.de

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.