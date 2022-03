Konflikte mit Kindern wertschätzend gestalten - Ein Einführungsworkshop in die Gewaltfreie Kommunikation

Workshop mit Sabine Dieterle

Systematische Beraterin und Supervisorin, empathische Coach

„Nein, die Schaufel hatte ich!", „Du bist unfair", „Geht mal ein Tag ohne Streit?!" Solche oder ähnliche Sätze kennen Mütter, Großmütter, Fachkräfte und alle, die mit Kindern leben und arbeiten. Die Kinder streiten und wir Erwachsenen manchmal gleich mit. Wer wünscht sich da keine Zauberformel? Die Gewaltfreie Kommunikation (GFK) ist gleichermaßen Sprache, Methode und Haltung. Sie unterstützt uns in herausfordernden Alltagsmomenten potenzielle Konflikte in friedliche Gespräche umzuwandeln und offen unsere Meinung zu sagen. Eine Art Zauberformel also!

Wenn Sie Impulse für einen wertschätzenden Umgang mit Kindern (und Erwachsenen) in Teorie und Praxis kennenlernen wollen – eine Art Zauberformel – melden Sie sich gleich an!