Konjunkturen der Erinnerung

Aus Anlass von 75 Jahren Kriegsende veranstaltet die Stadt Mössingen zusammen mit der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg eine Vortragsveranstaltung zum Umgang mit dem Mössinger Generalstreik nach 1945. Während eine rechtliche Rehabilitierung der Generalstreikereignisse in den Nachkriegsjahren recht schnell erfolgte, folgte über Jahrzehnte hinweg eher ein Verschweigen. Warum war und ist die Erinnerung an den Mössinger Generalstreik so schwierig?

Dr. Katrin Hammerstein stellt in ihrem Vortrag die Schwerpunkte der Erinnerungskulturen in Ost- und Westdeutschland im Laufe der Jahrzehnte vor.

Nach dem Ende der NS-Diktatur und des Zweiten Weltkrieges entstanden mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland und der DDR nicht nur zwei deutsche Staaten mit unterschiedlichen politischen Systeme, auch der Umgang mit der Vorgeschichte fiel sehr unterschiedlich aus. Während sich die Bundesrepublik als Nachfolgestaat des Deutschen Reiches verstand und offiziell die Verantwortung für den Nationalsozialismus übernahm, erhob die DDR den Antifaschismus zu ihrem zentralen Gründungsmythos und berief sich auf den während des „Dritten Reiches“ geleisteten antifaschistischen, linken Widerstand. Dieser rückte in der Bundesrepublik erst allmählich ab den 1970er-Jahren in den Blickpunkt.

Die Betrachtung der „geteilten“ Erinnerung ist im Hinblick auf den Umgang mit dem Mössinger Generalstreik vom 31. Januar 1933 von besonderem Interesse. Einleitend stellt Dr. Franziska Blum vom Museum Mössingen die spezifische Erinnerung an die Mössinger Ereignisse vom 31. Januar 1933 dar.