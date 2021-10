Konrad Beikircher - Kirche, Pest und neue Seuchen

Foto: Tomas Rodriguez Konrad Beikircher

Sein erster Auftritt, damals in der Bonner Jazz-Galerie, dauerte satte viereinhalb Stunden. Das Publikum war begeistert, Beikircher erschöpft und glücklich, und der Grundstein für eine erfolgreiche Kabarett-Karriere gelegt!

Die Sprache und das Wesen des Rheinländers sind sein Metier. In seinen analytisch einfühlsamen Kabarettprogrammen zeigen sich immer wieder auf humoristische Art und Weise die Einflüsse seine Psychologie- und Philosophie-Studiums. Für seine Bemühungen um den Erhalt der Mundart und des Dialekts wurde Beikircher mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit der „Morehovener Lupe“ und dem „Friedestrompreis“. 2012 wurde ihm das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse verliehen.

Auch nach all den Jahren hat sich Beikirchers Elan und die Freude am Kabarett nicht geändert. vor einigen Jahren sagte er: „35 Jahre später stehe ich immer noch auf der Bühne. Die Instrumente sind gestimmt, die Stimme sitzt, die Pointen frisch frisiert!“. Man darf gespannt sein auf das, was in den nächsten Jahren von diesem Künstler noch alles kommt!