Barbara Ruscher - Mutter ist die Bestie

Barbara Ruscher, die preisgekrönte Kabarettistin und Musikerin liefert in ihren Bühnen-Shows auf sympathische und charmante Art und Weise urkomische Einblicke in doch so normale Alltagssituationen.

Vielen ist sie aus „Nightwash“, „Ladiesnight“ oder „Zimmer frei“ bekannt. Die gebürtige Bonnerin versucht, auf herrlich verrückte und etwas durchgeknallte Art Antworten auf die großen Fragen des Lebens zu finden. Und das auch noch preisgekrönt: 2012 gewann sie als einzige Frau den Kabarett-Bundesliga-Preis unter vielen Männern!

Das Publikum ist sich einig: Ein Abend mit Barbara Ruscher garantiert allerbeste Comedy und ein Training für die Lachmuskeln!