Konrad oder Das Kind aus der Konservenbüchse

Ein Kinderbuchklassiker gespielt von Kindern für Kinder ab 6 Jahren Eine Produktion des Jugendensembles der Kunstschule Labyrinth.

Eines Tages wird an die Haustür von Frau Berti Bartolotti unerwartet ein großes Paket geliefert. Sie öffnet es und unvermittelt steht ihr Konrad, ein überaus wohlerzogenes, intelligentes und genügsames Fabrikat von einem Jungen gegenüber. Die chaotische Frau Bartolotti schließt den nahezu perfekten Konrad sofort ins Herz. Und will ihn natürlich nicht wieder hergeben, als in der Fabrik der Irrtum auffällt und die rechtmäßige Bestellerin der „Ware“ anrückt, um ihr perfektes Kind abzuholen. Was tun? Zum Glück ist schnell ein Plan gefasst: Konrad muss aufhören „brav“ zu sein und so schnell wie möglich ungezogen, frech und aufsässig werden. Eine witzige und fantasievolle Geschichte über elterliche Erwartungen an kindliche Perfektion und ein Aufruf zur kindlichen Freiheit in der Entwicklung. Das Jugendensemble der Kunstschule Labyrinth spielt überzeugend und mitreißend, eine unterhaltsame Theaterfassung des Kinderbuchs von Christine Nöstlinger.