Konsequenzen und Kompromisse im Alltag mit Kindern - der Schlüssel für ein gelingendes Familienleben

Wie viel Konsequenz ist in der Erziehung richtig und wichtig und wann ist es angebracht gemeinsam Kompromisse auszuhandeln? Was genau verstehen wir überhaupt unter Konsequenz und was bedeuten Kompromisse für mich und mein Kind? Diese und weitere Fragen werden wir uns an diesem Abend stellen und uns vertieft mit einer kooperativen Erziehung auseinandersetzen.

Konsequenz ist dabei nicht mit Strafen und Strenge gleichzusetzen, sondern vielmehr als Verlässlichkeit der Reaktionen zu verstehen. Auch Kompromisse sollten nicht mit Schwäche oder Nachgeben verwechselt werden. Sie stellen vielmehr einen Schlüssel für die Entwicklung des kindlichen Selbstbewusstseins und des Verantwortungsbewusstseins dar und sollten daher wichtige Begleiter im Erziehungsalltag sein. Eine kooperative Erziehung, in der Konsequenz und Kompromisse eine tragende Rolle einnehmen, kann nachhaltig Ihren Erziehungsalltag sowie die Entwicklung Ihres Kindes positiv beeinflussen.