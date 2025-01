Konstantin Schmidt - Der Best-of-Georg-Kreisler-Abend

Wenn Konstantin Schmidt in die Tasten greift, erwachen die Klassiker des aus Wien stammenden Georg Kreisler zu neuem Leben: Opernboogie, Bluntschli, Mütterlein, Bidla Buh und natürlich das unverwüstliche "Tauben vergiften im Park". Kaum einer bringt sie so wie Konstantin Schmidt zeitgemäß und spritzig auf die Bühne. Unglaubliche Geschichten von Dingen, die es gab, die es gibt und die es geben würde, wenn wir mal dürften, wie wir wollten. Das ist schwarzer und weiser Humor und etwas vom Feinsten, was das deutschsprachige Kabarett hervorgebracht hat.

Kabarett ist wie der Name Schmidt nur ein Sammelbegriff. Es gibt die unterschiedlichsten Arten und jede sieht etwas anders aus. Wer die Verbindung von Sprachwitz und Musik liebt, ist bei Konstantin Schmidt richtig, Situationskomik inklusive. Platte Pointen zum Ablachen bekommt man bei der Konkurrenz.

Auf die Frage, wie man Lieder schreibt, antwortet Schmidt folgendermaßen:

1 % Inspiration, 99 % Transpiration

Liebe zur Sprache und zur Musik

Bereit sein, unbekanntes Gelände zu betreten

Sich die Freiheit nehmen, auszuprobieren und Fehler zu machen

Mit Hingabe scheitern

Arbeit für fertig erklären und mit etwas Neuem beginnen

Gelassener Umgang mit der eigenen Eitelkeit

Sich für Kritik artig bedanken und weiter das machen, was man für richtig hält

