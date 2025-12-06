Forever 2025

Einen Ausnahmestatus unter den vielen Michael-Jackson-Tribute-Angeboten hat „FOREVER – The Best Show About The King Of Pop“ inne. Nur sie allein ist von Mitgliedern der Jackson-Familie hoch gelobt.

„Sie ist zu gut, um wahr zu sein. Ich dachte, ich hätte Michael dort auf der Bühne gesehen“, wird Joseph Jackson (Michaels Vater) auf der Webseite des Spektakels zitiert. Jermaine Jackson, Michaels Bruder, zeigte sich tief beeindruckt und beschreibt die Show als „die beste Tribute-Show über Michael Jackson in der Geschichte.“ Auch La Toya Jackson, Michaels Schwester, ist von der Inszenierung begeistert und sagt: „Ich habe mich wirklich in die Show verliebt, weil sie sich von den anderen unterscheidet. Es ist etwas ganz Besonderes.“

Michael Jackson kam 1958 als achtes von 10 Kindern auf die Welt. Bereits in seiner Kindheit spielt Musik eine tragende Rolle, so stand er für einige Jahre zusammen mit seinen Geschwistern als die Jackson Five auf der Bühne. Mit 13 Jahren beginnt die beeindruckende Solo-Karriere des Ausnahmetalents. Seine erste Single „Got to Be There“ (1971) ging direkt auf Platz 4 der amerikanischen und auf Platz 5 der britischen Charts. Michael Jackson entwickelt sich zu einem Weltstar, „Thriller“ (1982), „Beat it“ (1982), „Dangerous“ (1991) oder „They don’t care about us“ (1995) werden überall auf dem Globus gefeiert. Im Juni 2009 verstarb der Künstler in Los Angeles und hinterließ eine zutiefst erschütterte Fangemeinde.

Noch nie hat eine Tribute Show zu dem legendären King of Pop die Essenz seiner Musik und seines Talents so gut eingefangen wie „FOREVER – The Best Show About The King Of Pop“. Die Premiere der außergewöhnlichen Show fand 2010 im Teatro Lope de Vega in Madrid statt. Weil sie jegliche Erwartungen übertraf, musste die Show zweimal verlängert werden. Es folgte bald der Schritt auf die internationalen Bühnen. Bisher konnten Menschen in vielen Ländern Europas und Lateinamerikas bestaunen, wie die talentierten Artistinnen und Artisten Michael Jacksons Lebenswerk auf beeindruckende Weise wiederbeleben. Und im Herbst 2025 kommt die Show auch nach Deutschland.

Mit atemberaubender Choreografie, modernstem audiovisuellem Design und einer beeindruckenden Bühnenshow vereint FOREVER die größten Erfolge von Michael Jackson zu einem emotionalen Spektakel, das weltweit bereits über 650 Aufführungen in 12 Ländern und mehr als eine Million Zuschauer begeistert hat. Fans dürfen sich auf ein Erlebnis freuen, das die Essenz von Michael Jacksons Musik, seiner Leidenschaft und seiner unvergesslichen Bühnenpräsenz einfängt.