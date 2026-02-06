Konstantin Wecker

Der Liebe zuliebe – ein literarisch–musikalischer Abend

Congress-Centrum Stadtgarten Schwäbisch Gmünd Rektor-Klaus-Straße 9, 73525 Schwäbisch Gmünd

Mal streitbar, mal besinnlich, mal sanft – immer leidenschaftlich: So kennt und liebt das Publikum den Poeten und Musiker Konstantin Wecker. 

Er ist nicht nur ein begnadeter Liedermacher, sondern auch eine wichtige Stimme einer ganzen Generation. Ein unbeugsamer Mahner und Kämpfer gegen Krieg und Faschismus. Mit seinen Liedern und Texten tritt er seit vielen Jahrzehnten ein für Gerechtigkeit und Frieden und ein achtsameres, liebevolleres Miteinander.

Mit seinem neuen Buch Der Liebe zuliebe (bene! / Droemer Knaur)– zieht Konstantin Wecker die Bilanz seines Lebens.

Info

Stadtgarten Schwäbisch Gmünd
Congress-Centrum Stadtgarten Schwäbisch Gmünd Rektor-Klaus-Straße 9, 73525 Schwäbisch Gmünd
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - Konstantin Wecker - 2026-03-14 20:00:00 Google Yahoo Kalender - Konstantin Wecker - 2026-03-14 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Konstantin Wecker - 2026-03-14 20:00:00 Outlook iCalendar - Konstantin Wecker - 2026-03-14 20:00:00 ical

Tags