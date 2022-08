Nach zweijähriger Corona-Pause kehrt das traditionsreiche Konstanzer Seenachtfest mit altem Zauber und frischen Programm-Highlights zurück. Höhepunkt des Festivals wird erneut das große Seefeuerwerk, das den nächtlichen Bodensee in eine funkelnde Bühne verwandelt. Das größte Open Air-Sommerfest am Bodensee besticht seit jeher durch seine unbeschreibliche Kulisse, die entspannte Atmosphäre und die Fülle seines Angebots - mit Livemusik, Familienprogramm, Straßenkünstlern und regionaler Gastronomie auf der einen Seite, sowie Party-Area mit DJs auf der anderen Seite. Und dazwischen das Herzstück des Geländes – der lauschige Stadtgarten – mit aufwändiger Dekoration und zauberhaften Lichteffekten. Insgesamt sorgen sechs Bühnen auf dem Veranstaltungsgelände am Konstanzer Bodenseeufer für musikalische Vielfalt. Zwei davon werden mit zum Teil namhaften DJs bespielt, während im Stadtgarten das SWR Fernsehen den bekannten »VoXXClub« live präsentiert. Mit der »Gute Zeit-Insel« und den »Sunset Sounds« sorgen Konstanzer »Locals« für tanzbaren Sound, während auf der Seestraße Coverbands und SingerSongwriter ruhigere Töne anschlagen. Beim gemütlichen Bummel entlang des sommerlichen Bodenseeufers erwarten die Seenachtfest-Besucher zudem Artisten, Straßenkünstler, Fahnenschwinger, rasante, Wasserskishows, Mitmachaktionen für Kinder, Feuershows und natürlich der Seenachtfest-Markt. Spannende Aktionen zum Thema Umwelt bringen zudem das Ökomobil Freiburg und der ForstBW aufs Gelände.

Programmatischer Höhepunkt ist beim Konstanzer Seenachtfest auch dieses Jahr wieder das spektakuläre Seefeuerwerk - eines der größten in Europa. Mit einem normalen Feuerwerk hat der Lichterzauber nicht viel zu tun. Es handelt sich vielmehr um eine atemberaubende Inszenierung über dem nächtlichen Bodensee. Abertausende Funken füllen den Nachthimmel, formen sich zu filigranen Bildern am Firmament und spiegeln sich auf der Seeoberfläche, ehe sie schließlich in den Wellen verglühen. Das musikalische Motto des Seenachtfest-Feuerwerks, das vom zweifachen Pyrotechnik-Weltmeister Joachim Berner choreografiert wird, lautet dieses Jahr »The Greatest Show« und spielt mit großer Virtuosität auf der Klaviatur der Gefühle. Übrigens: Wie seit vielen Jahren kommen die Besucher am 13. August in den Genuss von zwei Großfeuerwerken, da die Schweizer Nachbarstadt Kreuzlingen ihr Pendant zum Seenachtfest, das »Fantastical«, ebenfalls mit einer atemberaubenden Inszenierung krönt. Beide Feuerwerke werden hintereinander geschossen und mit einem gemeinsamen Finale beendet - von insgesamt sechs Schiffen aus und auf einer Gesamtbreite von rund 300 Metern.

Wer sich auf das Konstanzer Seenachtfest einstimmen möchte, hat beim Stadtgartenfest vom 10. bis zum 12. August eine wunderbare Gelegenheit dazu: Drei Tage lang wird hier unter lauschigen Bäumen geschlemmt und entspannt gefeiert. Mit Gastronomen ausschließlich aus der Region, liebevoller Dekoration des gesamten Stadtgartens, Bühnenprogramm mit lokalen Künstlern, Handwerkermarkt, Liegewiese, Familienprogramm und zauberhafter Illumination! Der Eintritt zum Stadtgartenfest ist frei!