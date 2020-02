Schauspiel von Nick Paynemit Suzanne von Borsody und Guntbert WarnsRenaissance Theater Berlin und Tourneetheater Landgraf Was wäre, wenn ...? Diese Frage hat sich sicherlich jede/r von uns schon einmal gestellt. Leider kann man nie wissen, was sich verändert hätte, denn schließlich hat man nur das eine Leben, den einen Moment. Aber als Gedankenspiel ist es schon reizvoll, wenn man alle Möglichkeiten durchspielt und die lineare Folge von Aktion und Reaktion aushebelt. Genau das passiert auf äußerst witzige Weise in „Konstel-lationen“: Eine Frau trifft einen Mann. Sie werden ein Paar – oder auch nicht. Nur ein anderes Wort, ein anderer Blick kann entscheidend dafür sein, wie und ob es überhaupt weitergeht. Hier befinden wir uns in einem Multiversum, in dem sämt-liche vorstellbaren Ereignis-Varianten gleichzeitig nebenei-nander existieren. Diese parallelen Wirklichkeiten werden auf der Theaterbühne hintereinander vorgeführt: Bei einer Grill-Party begegnet der bodenständige Imker Roland der intelligenten Quantenphysikerin Marianne – das ist die Ausgangssituation. Wir erleben Roland und Marianne in einer Reihe von verschiedenen Beziehungs-Situationen – erstes Treffen, erster gemeinsamer Abend, Heiratsantrag, Seitensprunggeständnis und Trennung, nach einer Krank-heitsdiagnose zufälliges Wiedersehen – und das in allen möglichen Variationen: Mal kommen die beiden beim aller-ersten Treffen nicht über ein, zwei Sätze hinaus, mal sind sie Feuer und Flamme ... „Konstellationen“, ein raffiniert konstruiertes Zwei-Personen-Stück um eine große Liebe – in allen Variationen –, ist spiele-risch-leicht, schlägt aber auch ernstere Töne an. Dem jungen britischen Autor Nick Payne gelingt es, vor dem Hintergrund der berührenden Romanze die großen Fragen um nicht weni-ger als den Sinn des Lebens und den freien Willen des Einzel-nen zu stellen: die Frage nach Schicksal oder Zufall, nach Gott und nach der Zeit, die einem noch bleibt. Oder ist Zeit nicht nur relativ, sondern im Grunde unerheblich? Paynes Schauspiel „Konstellationen“, ausgezeichnet mit dem Evening Standard Theatre Award 2012 als Bestes Stück, unterhält, ohne banal zu sein und berührt, ohne pathetisch zu werden. Der 1984 geborene britische Autor Nick Payne landete mit seinem intelligenten Stück einen grandiosen West-End-Erfolg, der sich 2015 am Broadway mit Star-Be-setzung (u. a. Jake Gyllenhaal) wiederholte. Die New York Times schwärmte nach der Broadway-Premiere: Sexy. Anspruchsvoll. Hinreißend